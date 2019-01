Chirurgia, i ringraziamenti del PD Elba

Il segretario De Rosas si dichiara soddisfatto per il risultato raggiunto grazie ad una battaglia comune condotta da più parti e sostenuta dal PD

PORTOFERRAIO — Per sottolineare il successo raggiunto dalle varie richiesta giunte dall'Elba per il ripristino dell'unità complessa del reparto di chirurgia dell'ospedale elbano, interviene il segretario del PD isola d'Elba, Simone De Rosas.

"L’Elba ha di nuovo l’Unita Complessa di Chirurgia (leggi qui l'articolo). Come annunciato nel mese di Novembre dall’Assessora Saccardi nella Sala consiliare di Portoferraio, - dichiara il segretario del PD Elba - e ad appena un mese dal pensionamento del primario, è stato avviato l’iter per nominarne uno nuovo".

"Le giuste richieste - sottolinea De Rosas - che sono venute a più riprese dall’Elba sono state ascoltate e la Regione Toscana ha dimostrato di essere molto più vicina alla nostra isola di quanto spesso la si voglia dipingere per mera battaglia politica (basterebbe ricordare i recenti investimenti sulla continuità territoriale aerea e i milioni che arriveranno per i prossimi ripascimenti delle spiagge)".

"Un grande risultato, - commenta De Rosas - comunque, quando sembrava che dovessimo ormai rassegnarci all’Unità Semplice di Chirurgia, con tutto quello che avrebbe significato per chi vive su un’isola".

"Verrà il tempo delle polemiche - aggiunge De Rosas - e di un discorso più approfondito su chi aveva scommesso sul fallimento di questa procedura. Oggi è il giorno della gioia per il grande traguardo raggiunto grazie all’impegno congiunto di tanti: comitati, personale ospedaliero, cittadini, istituzioni, sindacati e anche del nostro Partito, il PD. Perché è giusto soffrire quando le cose non vanno bene, è giusto fare incontri in cui la verità delle scelte, anche quelle sbagliate e sulle quali si deve fare un passo indietro, ci viene sbattuta in faccia con brutalità, ma è anche giusto gioire quando si ottengono risultati importanti nell’interesse della nostra isola".

"Stavolta abbiamo dimostrato a cosa serve un partito politico. Ascoltare le persone, stargli vicino, soprattutto nei momenti di maggiore fragilità, e la sanità è uno di questi. Un ringraziamento particolare va all’Assessora Stefania Saccardi e al Consigliere Gianni Anselmi che hanno sempre garantito una presenza importante sul nostro territorio. Hanno preso un impegno che andava in questa direzione e oggi l’hanno mantenuto a tempo di record".