Calcio a 5, Elba '97 ripescata in serie B

Dopo la rocambolesca retrocessione dello scorso campionato, la squadra elbana è stata premiata con il ritorno fra i cadetti. Le novità della rosa

PORTOFERRAIO — Il fatidico count down è finito: L'Elba 97 è ripescata e parteciperà per il 2° anno al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Girone C: Toscana, Liguria Lombardia Emilia Romagna.Athletic Calcio 5 Lavagna, , Bagnolo Calcio a 5, Calcetto Poggibonsese, Città di Massa Calcio 5, Futsal Sangiovannese, Mattagnanese , Montecalvoli calcio 5, Olimpia Regium, Pol. Elba 97, Sant'Agata Futsal, Pro Patria San Felice Modena, Torresalvo Cesena.

"E' una grande vittoria - dicono dalla società- meritata per ciò che è successo nel Play Out finale , per l'alto punteggio alla nostra Società per avere una Serie B, un Under 19, una squadra Allievi 1 Esordienti. Adesso si può festeggiare e completare la rosa con tutta calma pur con alcuni problemini.Intanto parte della squadra si è ritrovata al "Pressostatico" per un primo mini raduno. Presente la nuuova Presidentessa della Sezione Calcio a 5 Valentina Frau, il Ds Mauro del Bono, il Preparatore Atletico Guido Paglia. Sguardi puntati ovviamente su un Salvatore Candrian già voglioso di ripartire nella "sua" Elba 97 anche lui "desideroso di poterlo fare ritrovandosi in quella possibile Serie B dove Lui l'aveva partata a suon di gol segnandone circa 150 nelle 2 annate di C2 prima e C1 poi unitamente ai gol segnati nelle varie edizioni della Coppa Italia. Poi aveva preferito "farsi risucchiare" dalle sirene del Calcio ad 11 andando però incontro ad un serio infortunio al crociato per poi essere bravo a rientrare nell'Academy nelle ultime giornate di campionato scorso"firmando" un gol nella partita dell'appoteosi col Bibbona che valse il ritorno in 1° categoria.Poi però, per fortuna dell'Elba 97 la "sirena" di una possibile vetrina in Serie B con le riprese televisive sia nostre su You Tube che della Rai, lo ha fatto ricondurre " a casa" e così Salvatore Candrian è il "rinforzo primario" un vanto per la Categoria.Seduto su una seggiola a bordo campo, ma già in grado di camminare senza stampelle Luca Vinci che ha intrapreso sin da subito post intervento al crociato destro la riabilitazione per cercare di essere in grado di rientrare verso Novembre.Per un Candrian che torna, una dolorosa perdita è rappresentata dall'addio di "Capitan-Sotto Capo" Paolo Criscuolo ormai in attesa del trasferimento ad altra Capitaneria che ha dato così addio alla "sua" Elba 97.Il Team portoferraiese perde il giovane promettente Francesco Portoghese "richiamato" dal Porto Azzurro proprietario del suo cartellino per farlo giocare in 3° categoria.Problemi dell'ultima ora per Vlad Baciu richiesto dal Soul Sport Società con cui ci dovrà essere un "appuntamento" per dirimere lìuggiosa faccenda".Ci si sta guardando in giro alla caccia di un altro rinforzo "che dovrebbe andare a completare al meglio la coppia di attacco". Nome ancora "top-secret" in attesa di un incontro tra l'Elba 97 e la Società interessata. Si sta vagliando un possibile reintegro in squadra al "vaglio" dei "Senatori" che dovranno autorizzarlo o no. Il nome per adesso ce lo teniamo segreto; lo renderemo pubblico a cose fatte.La campagna acquisti/cessioni dell'Elba è ancora in atto, ma al momento la rosa a disposizione dell'"ultra riconfermatissimo" Mister Andrea Linaldeddu è la seguente

La Rosa attuale:Nicola Zamboni e Damiano Boggio portieriArmando D'Alessio, Riccardo Anselmi, Ivan Gatto, Pasquale Piccirillo, Lorenzo Costa, Francesco Brundu, Bacci Luca ( Pivot), Alessandro Torisi ( laterale), Bacci Guido ( centrale) Aniello Terracciano, ( 4 nuovi volti), Nicola Iavita, Vlad Baciu ( il problemino attuale...), Luca Vinci, Salvatore Candrian.Confermato il preparatore atletico Eraldo Paglia alla sua 4° stagione nell'Elba 97.Preparatore dei portieri: Francesco Ammirati".