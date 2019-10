Bts, l'Elba al centro del turismo outdoor

In corso la Borsa del turismo sportivo all'Elba con incontri, convegni, seminari e laboratori legati all'esperienza sportiva, outdoor e del benessere

PORTOFERRAIO — Oggi è stata grande giornata di incontri per gli operatori presenti alla Borsa internazionale del turismo attivo, sportivo e del benessere termale, che quest'anno si è spostata all'isola d'Elba, luogo eccellente per le attività sportive, legate all'outdoor, allo sport e al benessere. Presso l'Hotel Hermitage, alla Biodola a Portoferraio, si sono svolte le numerose iniziative della Bts, dagli workshop B2B, agli appuntamenti fra buyer e seller, ai seminari e ai laboratori.

Sono 67 i buyer nazionali ed internazionali, 150 i seller, provenienti da varie zone del territorio nazionale che hanno preso parte all'edizione elbana della Bts.

Ieri pomeriggio invece al Centro culturale De Laugier a Portoferraio si è svolto il forum su “Gli eventi sportivi ed il ruolo delle Sport Commission”, un evento che ha visto anche una grande partecipazione di pubblico e nel quale sono state illustrate le strategie del progetto Costa Toscana e isole di Toscana dove l'Elba ha un ruolo di primo piano (leggi qui l'articolo).

Domani, sabato 5 e domenica 6 Ottobre invece si terranno degli educational tour riservati a buyer e stampa “Alla scoperta dell'isola d'Elba” attraverso 20 attività da fare all'Elba seguendo dei percorsi tematici, dal tennis al trekking alla mountain bike, all'e-bike etc.

Inoltre domani pomeriggio dalle 18,30 il centro storico di Portoferraio si trasformerà in una palestra a cielo aperto, dove tutte le associazioni sportive e di danza faranno esibizioni e dimostrazioni delle varie discipline sportive.

"Siamo molto soddisfatti che l'Elba sia al centro dell'interesse mediatico per la promozione delle attività sportive ed outdoor, - commenta Claudio Della Lucia, coordinatore della Gestione associata per il turismo dei Comuni elbani - già da tre anni come Gestione associata del Turismo abbiamo puntato molto sulle manifestazioni sportive per allungare la stagione turistica perché le manifestazioni sportive non sono legate al meteo come altri tipi di turismo".

"Nell'occasione - prosegue Della Lucia - vorrei ringraziare tutti gli organizzatori elbani e non che da anni si impegnano per realizzare manifestazioni sportive sul territorio elbano, manifestazioni che nel tempo sono molto cresciute e che hanno dato un grande supporto all'economia elbane con sempre maggiori presenze. Come Gestione associata per il Turismo puntiamo ad aumentare gli eventi sportivi all'Elba e abbiamo anche attivato un accordo con la Federazione europea di dragon boat per portare già dalla prossima primavera una serie di eventi sull'isola con una settimana dedicata allo sport della pagaia, nelle prossime settimane presenteremo i progetti del 2020".