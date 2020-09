Benzina, ok al trasporto su motonave Billton

Il Tar Toscana ha sospeso il provvedimento di diniego della Capitaneria di porto di Piombino in base al ricorso della Forti Yachting

PORTOFERRAIO — Lo scontro sul rifornimento della benzina all'isola d'Elba è passato al Tar attraverso il ricorso presentato dall'azienda Forti Yachting Partners srl che ha gestito il rifornimento attraverso il noleggio della motonave Billton. Il ricorso è stato presentato nel mese di Luglio, dopo che la Capitaneria di porto il 23 Luglio scorso ha negato l'autorizzazione allo svolgimento di ulteriori viaggi di cabotaggio sulla tratta Piombino/Portoferraio nel mese di luglio 2020 per mezzo della motonave Billton.

Il ricorso di Forti Yachting è stato presentato contro Capitaneria di Porto di Piombino, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nei confronti di Eni spa, Beyfin spa, Butangas spa non costituiti in giudizio; Barontini Petroli di Annalisa Barontini & C. Sas e chiedeva l'annullamento dell'atto di diniego della Capitaneria di porto.

L'8 settembre scorso il Tar Toscana attraverso un'ordinanza ha accolto l’istanza cautelare e ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento impugnato, ritenendo "che le questioni di merito prospettate nel ricorso, per la loro complessità, necessitino di un maggiore approfondimento proprio della successiva fase di merito" e ritenendo inoltre che "nelle more occorra assicurare l’approvvigionamento di carburante dei distributori situati sull’Isola d’Elba che allo stato risulta in massima parte garantito dal servizio di trasporto effettuato dalla ricorrente".

La trattazione di merito del ricorso si terrà nell'udienza pubblica prevista il 17 marzo 2021.

In questo modo, almeno temporaneamente, la motonave Billton potrà effettuare i viaggi per il rifornimento di carburante dell'isola.

Qui di seguito come allegato in pdf il testo dell'ordinanza del Tar.