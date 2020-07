Benzina, la Regione mette tutti intorno al tavolo

Sarà la Regione Toscana a convocare un incontro fra le parti in causa per risolvere la questione dell'approvvigionamento delle benzina all'Elba

PORTOFERRAIO — Negli ultimi giorni non si sono registrate criticità nel rifornimento della benzina all'Elba ma è necessario che si arrivi ad una soluzione definitiva per il futuro che sia garanzia del servizio e della sicurezza. Così si è espresso il sindaco di Portoferraio, Angelo Zini, che, dopo le criticità registrate negli scorsi giorni sull'isola, aveva scritto a Regione e Mise per chiedere aiuto nel trovare una soluzione che coinvolge gli operatori del settore (vedi gli articoli correlati).

Zini durante una diretta Facebook sulla pagina del Comune ha annunciato che è in costante contatto con la presidenza della Regione Toscana proprio affinché si giunga ad una soluzione e che sarà la stessa Regione, sollecitata anche dalla Prefettura, a convocare per la prossima settimana un incontro fra le varie parti in causa e gli operatori anche alla luce di alcune proposte fatte dagli stessi operatori sulla questione.

Il sindaco di Portoferraio continua ad essere fiducioso che la questione possa essere risolta e che non si verifichi più una situazione di emergenza nel rifornimento del carburante.