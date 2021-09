Panariello diverte il pubblico di Capoliveri

Un successo il tour di Giorgio Panariello al campo sportivo di Capoliveri. I ringraziamenti dell'amministrazione comunale a chi ha collaborato

CAPOLIVERI — "E' stata una bellissima serata di grande divertimento e spensieratezza. Una calda partecipazione di pubblico ed una perfetta organizzazione hanno reso unico questo evento e tutto è stato possibile grazie all'importante lavoro realizzato dalla Pro Loco Capoliveri in collaborazione con uffici comunali e Caput Liberum, volontari (Protezione civile Novac e Mare e Monti, Pubblica Assistenza Capoliveri) forze dell'ordine tutte e Vigili del Fuoco che insieme ci hanno permesso di vivere questo bel momento di spettacolo".

Questo il commento del sindaco di Capoliveri Walter Montagna all'indomani del successo dello show Story, con protagonista il grande comico toscano Giorgio Panariello, andato in scena sabato 4 Settembre alla stadio Ilse di Capoliveri.

"Siamo felici del successo della serata - conclude il sindaco Montagna - e di come tutto sia andato per il meglio, anche in considerazione delle restrizioni dovute al Covid-19. Capoliveri ha accolto un evento unico, di grande comicità, con risate e applausi per una splendida serata d'estate nella cornice unica della nostra isola. Con l'augurio che questo sia l'inizio di uno atteso ritorno alla normalità".