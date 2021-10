Stagione positiva con +23% di presenze turistiche

Questa la stima rispetto al 2020 che emerge dalla relazione annuale che verrà presentata dal presidente De Ferrari all' Associazione Albergatori

ISOLA D'ELBA — La stagione turistica 2021 si chiuderà con un +23% di presenze sull'isola d'Elba rispetto al 2020. Questo il dato stimato contenuto nella relazione annuale che il presidente dell'associazione Albergatori elbani Massimo De Ferrari illustrerà venerdi prossimo a Portoferraio.

Se l'Elba nel 2020, in piena pandemia Covid, era comunque riuscita a contenere le perdite che si attestavano su un -26% rispetto al 2019 in confronto ad altre destinazioni turistiche italiane che invece avevano riscontrato gravi perdite, come, per esempio Sardegna (-58,6%), Puglia (-50,7%), Calabria (-51,9%) e Versilia (-50%), nel 2021, secondo De Ferrari, grazie alla messa in atto dei protocolli anti-contagio e al progetto Elba Sicura già nel 2020, l'isola è riuscita a recuperare le perdite attestandosi come "meta sicura" e desiderata.

Il protocollo, sottoscritto dalle Associazioni di Categoria, Comuni elbani e con l’avallo dell’Asl, secondo De Ferrari "ha dimostrato che la nostra isola, sotto la spinta dall’emergenza, ha saputo reagire in maniera unitaria, è stata in prima linea nel dettare le nuove regole dell’accoglienza turistica sicura, in un quadro di norme che cambiavano quotidianamente, predisponendo i piani in base alle indicazioni fornite dai propri consulenti scientifici con cui l’Elba ha avuto un continuo scambio di idee e proposte".

Un'operazione che, secondo De Ferrari ha avuto numerosi effetti positivi come "dare ai turisti l’immagine di un’isola sicura e accogliente, numerosi passaggi televisivi per illustrazione programmi, richiamare un alto numero di turisti italiani, riposizionare l’Elba tra le mete più ambite ed “in” del panorama turistico italiano e consentire il maggior mantenimento dei posti lavoro".

Uno degli aspetti che spiccano in seguito all'emergenza e ai cambiamenti del turismo derivati dalla pandemia Covid riguarda appunto la riscoperta dell'isola d'Elba come meta di destinazione turistica legata al turismo outdoor da parte di molti turisti italiani.