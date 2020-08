Rallye Elba, confermate le date di ottobre

La 53esima edizione sarà valida come terza prova del Campionato Italiano Wrc. Aci Livorno Sport comunica le date dell'evento sportivo

ISOLA D'ELBA — Aci Livorno Sport, in riferimento alla comunicazione federale della giornata di ieri, con la quale è stato dato annuncio della data assegnata (8-11 ottobre) al Rally d’Italia-Sardegna valido per il Campionato del Mondo Rally, fa sapere che la concomitanza della suddetta gara con il 53esimo Rallye Elba non ne pregiudica lo svolgimento, per cui rimane confermato per il 9-10 ottobre. Il Rallye Elba è valido quale terza prova del Campionato Italiano WRC oltre che per la Coppa Rally di VI zona a coefficiente 1,5 e per il Trofeo Rally Toscano. Tale data si è resa necessaria, come spiegano da Aci Livorno Sport, in quanto non è possibile trovare altra collocazione temporale, sia per esigenze di calendario sportivo che anche per vincoli legati al territorio ed alla sua ricettività in un periodo extra-stagionale.

"Aci Livorno Sport - si legge nella nota - tiene a precisare che gli unici riferimenti di informazione relativi all’evento sono da ritenersi quelli propri della Federazione Aci Sport e da fonte interna mediante l’ufficio stampa".

Si segnala che il Rallye Elba si svolgerà in concomitanza con la Capoliveri Legend Cup e con il Campionato Italiano di mountain bike e la prova in vista dei Mondiali 2021 che si terranno a Capoliveri il 10 e l'11 ottobre 2020 (vedi gli articoli correlati).