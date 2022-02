Percorso Gte e rifiuti a "Striscia La Notizia"

Nel programma di Canale 5 sono state messe in evidenza le ricchezze naturalistiche dell'Elba e la mappa dei rifiuti lasciati nei sentieri

ISOLA D'ELBA — Questa sera su Canale 5, nel programma Striscia La Notizia è andato in onda un servizio dedicato alle bellezze naturalistiche dell'isola d'Elba con particolare attenzione ai sentieri della Grande Traversata Elbana, percorso che attaversa tutta l'isola.

In tv sono passate molte immagini dei luoghi più suggestivi dell'isola: dai sentieri nella macchia mediterranea ai panorami affacciati sul mare con bikers ed escursionisti, fino alle miniere di Rio e Capoliveri e alle sorgenti di Pomonte.

A sottolineare come l'Elba e i suoi sentieri siano sempre più meta preferita da escursionisti e sportivi è intervenuto Umberto Mazzantini di Legambiente, spiegando che purtroppo in varie zone sono stati abbandonati rifiuti che devono essere rimossi.

Proprio per questo Legambiente e Cai Elba hanno censito con una mappa le varie zone in cui gli escursionisti hanno segnalato di aver trovato dei rifiuti abbandonati. Al momento i punti segnalati sono oltre 90 (leggi qui l'articolo).

Una mappa utile perché oltre ad indicare il luogo esatto dove si trovano i rifiuti attraverso la geolocalizzione presenta anche le immagini con la descrizione del tipo di rifiuti.

Insomma, come ha sottolineato Mazzantini, una mappa utile per far trovare i rifiuti e per facilitarne la rimozione. Inoltre il rappresentante di Legambiente ha sottolineato come nella maggior parte dei casi si tratti di rifiuti edili o di abbandono di oggetti domestici.

A questo proposito ricordiamo che domani mattina i sindaci elbani si riuniranno all'interno della Gestione Associata del Turismo proprio per discutere di questo problema e per lavorare ad un piano per intervenire (leggi qui l'articolo).