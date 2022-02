"Necessario stabilizzare il tribunale elbano"

La gente di Mariupol: «Non abbiamo paura, se zio Vowa (Putin) e suoi oligarchi ci attaccheranno? Non li abbiamo invitati»

Il Pd Elba annuncia l'apertura di un dialogo con tutte le forze in campo per una mobilitazione collettiva a sostegno del tribunale

ISOLA D'ELBA — "È di questi giorni la notizia della bocciatura, in commissione giustizia al Senato, degli emendamenti, presentati dal Partito Democratico, tesi a prorogare la sezione distaccata dell'Elba, in ragione della specificità territoriale e dei gravi problemi legati all’insularità ed alla mancanza di continuità territoriale con le sedi distrettuali. Senza tali modifiche il Tribunale di Portoferraio chiuderà i battenti il prossimo 31 dicembre".

Il Pd Isola d’Elba interviene sulla situazione di rischio chiusura della sede distaccata del tribunale a Portoferraio.

"Il presidente dell'Ancim ha inviato una nota alla ministra della Giustizia Marta Cartabia ed alle commissioni giustizia di Camera e Senato e con il Sindaco Zini hanno richiesto un incontro urgente con la ministra. - prosegue il Pd Elba - Il consigliere regionale Gianni Anselmi ha presentato oggi una mozione al consiglio regionale ed il Partito Democratico si sta attivando, a tutti i livelli, anche attraverso i propri Deputati e Senatori, perché si giunga intanto ad una proroga di almeno due anni, ma con il fine ultimo della stabilizzazione della sezione distaccata dell'Elba".

"Il PD dell'Isola d'Elba intende aprire un dialogo con tutte le forze in campo, incontrando i sindacati, le associazioni datoriali, gli studenti e le categorie interessate per proporre una mobilitazione collettiva, in favore della definitiva stabilizzazione del tribunale elbano", si conclude la nota del Pd Elba.