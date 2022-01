L'Elba di nuovo in tv con i Delitti del BarLume

Quirinale, la scheda chiusa in un sacchetto: ecco come votano i parlamentari che hanno il Covid

Questa sera andrà in onda il secondo e ultimo episodio della nona serie fra colpi di scena e ironia a tinte gialle. Ecco dove vederlo

ISOLA D'ELBA — Tra funerali, politica e sesso, c'è un un nuovo mistero da risolvere a Pineta. "A Bocce ferme", la nuova storia di I Delitti del BarLume, liberamente tratta dal romanzo di Marco Malvaldi, andrà in scena prima questa sera lunedì 24 Gennaio alle 21,15 su Sky Cinema Uno, disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW Tv.

"A bocce ferme" è il secondo episodio elle due nuove storie Sky Original, coprodotte con Palomar con la regia di Roan Johnson.

Tra amori, amicizie e i soliti "bimbi" impiccioni; lo storico cast (Enrica Guidi, Corrado Guzzanti, Stefano Fresi, etc), capitanato da Filippo Timi nei panni del barista-investigatore Massimo Viviani, scende in campo per risolvere il mistero di un nuovo omicidio a Pineta, ovvero Marciana Marina. Al suo fianco ci saranno come sempre, Lucia Mascino nei panni del Commissario Fusco e gli altri protagonisti del cast.

Ad aprire la puntata di questa sera ci sarà un funerale e la storia legata ad un testamento che fra colpi di scena e misteri regalerà divertimento e curiosità ai telespettatori.

Foto da Facebook di Alessandro Benvenuti

"Lunedì 24. Secondo episodio: “A Bocce Ferme”. - ha scritto l'attore toscano Alessandro Benvenuti - Si rimettono i sai per una mini Reunion della fatidica Loggia del Cinghiale per risolvere un cold case. Tremate tremate le Bimbe son tornate! E poi proseguirà l’inverno… verrà la primavera e torneremo a Pineta. Ci sono altre due persone colà che da vivi passeranno presto e a loro insaputa al ruolo di defunti. Buhahahahahaha…

P.S. i Social tirano fuori l’infanzia che c’è in me. Pazienza, nella vita c’è di peggio. O no?

PP.SS. Foto d’annata".