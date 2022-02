Geometri elbani, nuovo Consiglio direttivo

L'associazione ha anche nominato Giampaolo Guidi come presidente onorario. Luigi Lunghi confermato presidente del Consiglio direttivo

ISOLA D'ELBA — Lo scorso mese di dicembre si è svolta l’annuale Assemblea dei soci dell’Associazione Geometri Elbani, nel corso della quale è stato nominato Presidente Onorario il Geometra Giampaolo Guidi, fondatore negli anni ’70 del sodalizio.

Ecco una sua breve testimonianza: “ Ci terrei a fare un po’ la storia dell’Associazione Geometri Elbani, che con immodestia, considero mia figlia, che sta crescendo e migliorando grazie all’apporto di nuove energie e nuove idee. L’idea di creare un gruppo che unisse i colleghi elbani i quali, sia per la difficoltà di spostarsi per partecipare alle assemblee, sia per vera e propria infingardaggine, non avevano assidui contatti con il Collegio Provinciale, nacque agli inizi degli anni ‘70.”

“La scintilla che mi fece sentire la necessità di prendere l’iniziativa per unire le nostre forze, (a quei tempi ci saranno stati due o tre ingegneri e altrettanti architetti) fu l’inizio della presa di coscienza della politica urbanistica. - ha spiegato Guidi- La legge cosiddetta Ponte, mise in moto i Comuni per la redazione delle perimetrazioni, prima, e dei programmi di fabbricazione, poi. Ma noi, geometri elbani, non riuscivamo a far sentire la nostra voce o ad essere convocati agli incontri propedeutici per le future scelte urbanistiche perché i Comuni inviavano le convocazioni al collegio provinciale di Livorno e mancando quel collegamento diretto che c’è oggi, venivamo a conoscenza delle convocazioni quando ormai la data della riunione era trascorsa. Così nacque l’idea di un sindacato e poco dopo fu stilato il primo statuto dell’Associazione Geometri Elbani…”

Un momento davvero commovente che è terminato con la consegna da parte dell’attuale Presidente, Geom. Luigi Lunghi, del Vice Presidente, Geom. Franco Pacini e della più giovane presente all’Assemblea, Geom. Alice Leoni, di una targa, quale ricordo di questa giornata.

Successivamente si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione, al termine delle quali risultano eletti (in ordine alfabetico): Geom. Steve Ballini, Geom. Fabrizio Canali (revisore dei conti), Geom. Simone Canali, Geom. Luigi Lunghi, Geom. Luciano Muti e Geom. Franco Pacini.

Lo scorso 16 Febbraio, si è svolta la prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, il quale rimarrà in carica sino al 31 dicembre 2025.

Nell’occasione, sono state assegnate le nuove cariche sociali: Presidente Geom. Luigi Lunghi, Vice Presidente Geom. Franco Pacini, segretario Geom. Luciano Muti coadiuvato dal consigliere Geom. Simone Canali, tesoriere Geom. Steve Ballini e revisore dei conti Geom. Fabrizio Canali.

La sede legale dell’Associazione rimane presso lo studio tecnico del Presidente, in via I. Zambelli n.59, nel Comune di RIO.

"Già da questo primo incontro, se pur sommariamente, - si legge in una nota - sono state tracciate le linee guida del nuovo Consiglio, il quale in primo luogo, vuole proseguire sulla traccia del positivo mandato del precedente organo, incrementando le azioni volte a portare un contributo, da parte dell’Associazione, nei confronti delle amministrazioni comunali che stanno apportando modifiche ai propri strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale o che si appresteranno a farlo a breve. Ciò nella consapevolezza che l’Associazione, con tutti suoi iscritti, per il quotidiano lavoro che gli stessi svolgono, rappresenta un patrimonio di conoscenza delle molteplici valenze del territorio elbano. Ecco perché dovrà essere ulteriormente incrementato anche il rapporto con i singoli soci. Un altro obbiettivo che il nuovo Consiglio Direttivo si propone è il consolidamento e la crescita del rapporto di collaborazione tra l’Associazione ed il Collegio Provinciale, oltre alla collaborazione con le altre Associazioni locali e gli altri Ordini professionali".