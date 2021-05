Covid, all'Elba vaccinate 12.597 persone

Questo il numero delle persone che sull'isola hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Vaccinato l'88,2 per cento degli ultraottantenni

ISOLA D'ELBA — All'isola d'Elba, alla data di ieri 7 Maggio, sono state effettuate in totale 12.597 vaccinazioni anti-Covid, di cui 8.601prime dosi e 3.996 seconde dosi.

La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 30,3%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 l'88,2%; da 70 a 79 anni il 66,2%; da 60 a 69 anni il 25%.

Alla data di ieri le vaccinazioni effettuate in tutta l'Asl Toscana nord ovest erano 438.764, di cui 304.624per prime dosi, tra ultraottantenni (93.475), altre fasce d’età (79.321), soggetti vulnerabili per patologia (42.099) operatori sanitari (32.741), operatori scolastici (25.211), tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di Polizia e Vigili del Fuoco, caregiver, etc (31.777).

Sono stati vaccinati 130.598 uomini e 174.026 donne.

Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri, apparteneva alla fascia 70-79 con 95.724vaccinati; segue la fascia d’età 80-89 con 83.165 segue; quindi la fascia 50-59 con 30.754 vaccinati; poi la fascia 60-69 con 25.836; la fascia 40-49 anni con 23.679; la fascia oltre i 90 anni con 19.989; la fascia 30-39 con 15.297; la fascia 20-29 con 9.651; nettamente ultima ancora la fascia 0-19 con 529 vaccinati.