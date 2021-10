Scontri a Roma e assalto alla Cgil, Lamorgese contestata alla Camera Scontri a Roma e assalto alla Cgil, Lamorgese contestata alla Camera

Calcio, contributo regionale per la Nazionale Elba

La squadra debutterà in casa il prossimo 8 Dicembre in una partita di calcio a 11. In programma anche la partecipazione agli Europei della Conifa