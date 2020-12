Vento e aria gelida, nuova allerta meteo

Dopo che la neve è caduta in varie zone della Toscana e anche all'Elba durante la nottata, è stata emessa una nuova allerta meteo con codice giallo

FIRENZE — Dopo l'abbassamento delle temperature registrato già dalla serata di ieri con grandine e la neve che ha imbiancato varie zone della Toscane e anche la cima del monte Capanne all'Elba, nella notte tra Natale e Santo Stefano, adesso con l'ulteriore calo delle temperature è allerta per il ghiaccio e il vento.

Infatti nelle prossime ore la Toscana sarà interessata all’ingresso di aria fredda di origine artica, accompagnata da forti venti di grecale e da residue precipitazioni nevose anche a bassa quota.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un nuovo codice giallo per vento e ghiaccio. Nel dettaglio i fenomeni previsti.

Ghiaccio: fino a domattina e in particolare nelle zone interne possibili situazioni occasionalmente pericolose per l’incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Possibili problemi locali negli spostamenti e nelle reti di distribuzione di servizi.

Vento: anche in questo caso - e su tutto il territorio regionale - possibili fenomeni occasionalmente pericolosi per l'incolumità delle persone, in grado di causare disagi e danni a

Nel dettaglio oggi, sabato, pervisti venti in intensificazione da nord est con forti raffiche fino a 90-110 chilometri orari sui crinali appenninici, fino a 60-80 sul litorale centro meridionale e rilievi e fino a 50-60 sulle altre zone di pianura. Domani venti in attenuazione, ma in nuova intensificazione dai quadranti meridionali in serata sulla costa centro-settentrionale, in Arcipelago e sui crinali appenninici con raffiche fino a 50-60 chilometri orari.

Per quanto riguarda il mare, oggi, sabato, mare molto mosso a largo con moto ondoso in graduale attenuazione in serata. Dal tardo pomeriggio di domani, domenica, moto ondoso in aumento a nord di Capraia con mare molto mosso in serata.