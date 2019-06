Temperature alte, massima allerta per gli incendi

Da domani scatta il divieto assoluto di accendere fuochi. Il divieto è stato anticipato per le temperature alte previste fino agli ultimo di Giugno

FIRENZE — Nei prossimi giorni sono attese temperature con valori sopra la media, per questo già da domani, 24 Giugno, e fino al 31 Agosto, scatta in tutta la Toscana il divieto assoluto di dar fuoco ai residui vegetali agricoli e forestali (abbruciamenti).

A renderlo noto è la Regione Toscana che, attraverso una nota, invita tutti i cittadini alla massima attenzione. Come si legge nella nota diffusa dalla Regione Toscana, è vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale.

La mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia.

Poche ma chiare e semplici regole da seguire: chiunque avvistasse o si trovasse nei pressi di focolai di incendio è pregato di segnalarli al Numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi.

Il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, come si legge nella nota regionale, è stato anticipato di una settimana perché le previsioni meteo a medio termine elaborate dal Consorzio LaMMA forniscono indicazioni su probabili condizioni di alta pressione con tempo stabile, bassa probabilità di precipitazioni e temperature generalmente al di sopra dei valori medi almeno fino alla fine del mese di Giugno.