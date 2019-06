Antincendio boschivo, formati nuovi volontari

Da oggi l'isola d'Elba ha 14 nuovi operatori antincendio boschivo sul proprio territorio che vanno ad aggiungersi agli altri già presenti

CAMPO NELL'ELBA — Nella scorsa settimana, dal 12 al 16 Giugno, si è svolto un corso formativo di ben 16 ore di lezione e di una prova pratica presso la sede elbana dell'Associazione La Racchetta in località La Pila-Marina di Campo, per operatori di squadre antincendio boschivo valido per accedere, dopo almeno una stagione di attività antincendio, ai corsi della Regione Toscana.

Il corso fortemente voluto da La Racchetta Onlus, Anpas e Misericordia, ha visto collaborare le tre realtà per il bene comune dell'isola. Formatori del corso Piero Marinari (Ass. La Racchetta) e Giampaolo Paoletti (Anpas), tutti appartenenti al CVT (Cordinamento Volontariato Toscano). Ai corsi hanno partecipato volontari delle Misericordie di Portoferraio e Porto Azzurro e della Racchetta sezione Elba.

In tutto sono stati formati 14 nuovi operatori antincendio boschivo, che andranno ad aggiungersi a quelli già esistenti nelle varie zone dell'isola.