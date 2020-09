Scuole, riapertura confermata il 14 settembre

L'assessora regionale a Scuola e Lavoro Cristina Grieco risponde ai sindaci elbani che avevano chiesto un rinvio di dieci giorni per la riapertura

FIRENZE — In Toscana le scuole riapriranno il 14 settembre, come già annunciato in modo perentorio nei giorni scorsi dal presidente della Regione Toscana Enrico Rossi (vedi gli articoli correlati). A confermarlo è Cristina Grieco, assessora regionale a Scuola, Formazione e Lavoro che in un'intervista rilasciata al giornale Il Tirreno risponde alla richiesta dei sindaci elbani di posticipare la riapertura della scuola al 24 settembre (leggi qui l'articolo), spiegando le misure messe in campo dalla Regione e come sia necessario dare un segnale di rassicurazione alle famiglie.

L'assessora inoltre spiega come la Regione sta pensando di portare avanti con risorse importanti il progetto delle piccole scuole che riguarda anche l'Elba, attraverso un percorso innovativo.

Inoltre proprio ieri l'assessora Grieco ha anche spiegato che sono state stanziate risorse per le scuole dei vari territori provinciali per ampliare l'organico in relazione alle misure anti-Covid (vedi il post qua sotto).