Pioggia e temporali forti, scatta l'allerta meteo

Emessa un'allerta meteo con codice giallo per rischio idraulico idrogeologico e temporali per la toscana sud e le isole dell'Arcipelago toscano

FIRENZE — Tempo instabile in Toscana e in particolare nella parte sud della Regione e nelle isole dell'Arcipelago toscano, zone per la quali è stata emessa un'allerta meteo con codice giallo valida dalla mezzanotte di domani, sabato 18 Maggio, fino alle ore 20 dello stesso giorno per rischio temporali forti.

Allerta meteo con codice giallo invece per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalla mezzanotte di sabato 18 Maggio fino alle ore 9 dello stesso giorno.