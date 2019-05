Meteo, la primavera tarda ad arrivare

Un altro fine settimana instabile. Nuvolosità, pioggia e temporali in arrivo, secondo le previsioni meteo diffuse dal Consorzio Lamma Toscana

FIRENZE — Secondo quanto diffuso dal Consorzio Lamma meteo della Regione Toscana, per domani sabato 18 Maggio è attesa nuvolosità con possibile pioggia e temporali su tutta la regione. Sono inoltre previsti venti deboli orientali all''interno, moderati da est sud est sulla costa. Nel pomeriggio invece sono previsti venti deboli o moderati da sud sud est, in rotazione da ovest nord ovest sulla costa in serata. Previsti inoltre mari generalmente mossi. Per quanto riguarda invece le temperature sono previste in aumento le minime, in lieve calo le massime.

Domenica 19 Maggio invece è previsto tempo variabile con rovesci sparsi ed isolati temporali. E' previsto un miglioramento in serata in particolare nella zona centro sud della Toscana. Sono inoltre previsti venti occidentali da deboli a moderati con rinforzi sul litorale settentrionale. I mari, secondo le previsioni meteo, saranno in prevalenza mossi. Previsto infine un lieve ulteriore calo delle temperature massime, che saranno in genere inferiori ai 20 gradi in pianura.