"Necessario il reparto terapia intensiva all'Elba"

Il consigliere regionale della Lega Marco Landi ha presentato una interrogazione alla giunta regionale per l'attivazione dell'importante unità

FIRENZE — “L’emergenza determinata dal Covid-19 - dichiara Marco Landi, elbano e consigliere regionale della Lega - ha in qualche modo amplificato un'esigenza già esistente da tempo, ovverosia quella di avere un reparto di terapia intensiva da collocare all’ospedale di Portoferraio.”

“Ciò - prosegue il consigliere - permetterebbe, quindi, un'essenziale autonomia rispetto al fatto di doversi, giocoforza, appoggiare, in caso di necessità, presso altre strutture sanitarie presenti sulla terraferma.”

Marco Landi, consigliere regionale

“Purtroppo - precisa il consigliere - la recrudescenza del virus anche in Toscana sta mettendo sotto pressione il settore della rianimazione e quindi è assolutamente fondamentale che ci si attivi per far sì che anche l’Elba possa, finalmente, contare su un adeguato reparto intensivistico, ovviamente totalmente operativo, sia dal punto di vista della strumentazione che del personale medico ed infermieristico.”

“A fronte di questa palese ed atavica necessità-conclude l’esponente leghista - abbiamo, pertanto, predisposto una specifica interrogazione in cui chiediamo alla Giunta d’intervenire in tal senso.”