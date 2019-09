Ricorso Capoliveri, al vaglio le schede annullate

Il Tar Toscana ha dichiarato ammissibile il ricorso della Lista guidata da Montagna. Saranno esaminati i documenti sulle schede annullate

FIRENZE — Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana-Sezione Seconda ha esaminato il ricorso elettorale presentato da alcuni componenti della Lista "Competenze e valori per Capoliveri", guidata da Walter Montagna, contro la Lista Capoliveri Bene Comune, guidata da Andrea Gelsi, riguardo alle elezioni amministrative di Capoliveri (leggi qui l'articolo) e nell'udienza di ieri ha stabilito che il ricorso è ammissibile. Il giudici amministrativi hanno quindi ordinato al Prefetto di Livorno di acquisire e depositare presso la segreteria del Tribunale, entro le ore 12 del 4 Ottobre 2019, la documentazione relativa alle schede annullate alla lista "Competenze e Valori" nella sezione 1 e 2 e ha fissato l’udienza pubblica del 3 Dicembre 2019 per l’ulteriore trattazione nel merito.

La notizia si apprende dalla pagina Facebook della Lista "Competenze e valori per Capoliveri".

Il 26 Maggio scorso entrambi i candidati a sindaco di Capoliveri Walter Montagna e Andrea Gelsi avevano ottenuto 1148 voti e quindi si era determinata la parità perfetta del 50 per cento.

Gelsi era poi stato eletto sindaco al ballottaggio del 9 Giugno scorso con 1227 voti e con una percentuale del 50,43 per cento rispetto ai 1206 di Walter Montagna pari al 49,57 per cento.