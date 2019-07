Una magnifica Via Lattea fotografata dall'Elba

Gli scatti sono stati catturati dagli esperti di Astronomitaly sotto il cielo dell'isola d'Elba durante la "Elba Space Week" a Capoliveri

CAPOLIVERI — Una magnifica Via Lattea è stata immortalata nella serata di ieri, lunedì 29 Luglio, dagli esperti di Astronomitaly, nell’ambito dell’evento “Elba Space Week”(leggi qui l'articolo) presso Tenuta delle Ripalte, a Capoliveri, uno dei “Cieli più Belli d’Italia”. Sotto il cielo dell’Elba un arcobaleno di stelle ha incantato i partecipanti all’Elba Space Week organizzata da Astronomitaly presso Tenuta delle Ripalte.

Si è svolto infatti ieri 29 Luglio nell’ambito dell’Elba Space Week uno degli incontri organizzati da Astronomitaly per far conoscere e apprezzare le bellezze del nostro territorio anche dal punto di vista astronomico. Protagonista della serata una stupenda Via Lattea.

Grazie allo scarso inquinamento luminoso ed al cielo terso, come spiegano gli organizzatori dell'evento, gli esperti di Astronomitaly hanno potuto realizzare uno straordinario scatto della nostra galassia, di rara ed eterea bellezza.

"Ridurre l’impatto dell’inquinamento luminoso è fondamentale - si legge in una nota di Astronomitaly - per poter continuare a godere di spettacoli come quello fotografato fra i cieli toscani. Perché queste bellezze possano essere ammirate da tutti, è necessario un attento e consapevole lavoro di valorizzazione e crescita ambientale".

Fino a giovedì 1 Agosto sarà possibile contemplare, presso la Tenuta delle Ripalte, con ingresso libero, le meraviglie dell’Universo sotto uno dei “Cieli più Belli d’Italia”.

Nell’ambito dell’Elba Space Week, evento volto a promuovere le bellezze del nostro territorio e del cielo stellato in Toscana, sarà offerta ai partecipanti l’opportunità di una vera e propria vacanza astronomica. Fra cene a base di prodotti tipici locali, ogni sera ci sarà un AstroTour con guide e telescopi dedicati.

Domani, mercoledì 31 Luglio è prevista l’osservazione del Sole con appositi filtri. L’ingresso è libero per cui tutti sono invitati a partecipare.

Elba Space Week è un’iniziativa organizzata da Astronomitaly (La Rete del Turismo Astronomico) e Tenuta delle Ripalte Resort location certificata fra “I cieli più belli d’Italia” Gold, nel perseguimento dell’obiettivo comune di valorizzare e promuovere le bellezze naturalistiche della Toscana in un’ottica di turismo sostenibile e responsabile.

Per maggiori dettagli sulla certificazione “I Cieli più belli d’Italia”: www.astronomitaly.com email: info@astronomitaly.com.

Astronomitaly è la Rete Nazionale del Turismo Astronomico in Italia vincitrice del “Premio Talento Italiano”, riconoscimento nazionale promosso e ideato da Talenti Italiani e SL&A, e del “Premio Italive” per il miglior evento enogastronomico d’Italia, sostenuta da Legambiente Turismo, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Vivilitalia, Luiss School of Government, Federparchi e Federturismo Confindustria.