"Dissalatore come rilancio per l'economia elbana"

Il 25 Novembre si terrà il sesto forum online del progetto “Prima l’acqua, per il territorio in sicurezza", promosso da Autorità Idrica Toscana

CAPOLIVERI — ”Dopo la quinta sentenza di condanna del Tar toscano contro il Comune di Capoliveri che osteggia da qualche tempo il dissalatore, cioè un’opera strategica della Regione Toscana, giovedì 25 Novembre 2021, alle ore 17,30, Ait (Autorità Idrica Toscana, ndr) organizza il forum online “Il dissalatore come rilancio dell’economia elbana”."

Lo fa sapere l'Autorità Idrica Toscana in una nota in cui spiega che "si tratta del sesto e ultimo appuntamento che fa parte del progetto di comunicazione Prima l’acqua, per il territorio in sicurezza, un focus sullo scenario generale della risorsa idrica in Toscana, con particolare riguardo al territorio della Val di Cornia e dell’Elba. Questo sesto webinar sarà introdotto da Alessandro Mazzei (direttore dell’Autorità Idrica Toscana) e parteciperanno Umberto Paoletti, direttore generale Confindustria Livorno Massa Carrara, Maurizio Serini, presidente CNA provinciale di Livorno. Il forum sarà moderato dalla giornalista, Ivonne Carpinelli di Canale Energia".

Si potrà vedere in diretta il webinar “Il dissalatore come rilancio dell’economia elbana” connettendosi a questo link.