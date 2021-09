Danzamania a Lacona, inaugurato l'anno accademico

Lo spettacolo di apertura si è svolto a Lacona. La scuola attiva da 24 anni mette insieme varie discipline artistiche per formare bambini e giovani

CAPOLIVERI — Il 24 Settembre scorso danza, canto, recitazione sono stati portati in scena nella suggestiva cornice di Lacona dalla scuola DanzaMania che da 24 anni svolge attività di formazione artistica rivolta ai bambini e ai giovani anche sul territorio di Capoliveri.

Una serata per inaugurare il nuovo anno accademico ormai iniziato e nel corso del quale gli insegnanti di Danzamania affiancheranno gli allievi coinvolgendoli in numerose iniziative formative che spazieranno nelle varie discipline artistiche proposte dalla scuola, che partendo dalla danza e dal movimento saranno presenti in progetti speciali dedicati ai bambini, come il GiocoMusical, una opportunità di partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali e in borse di studio.

“Lo spettacolo di sabato scorso è stato un insieme di "quadri" in movimento dedicati all'arte creati durante tutto il 2020 e il 2021 e raccolti in "Rise Up" – spiegano Silvia Bertani e Nicola Ostrogovich, - performance che hanno ottenuto tanti riconoscimenti a livello regionale e nazionale dal progetto Metodo Pass - Performer Italian Cup, del quale siamo i referenti per la Toscana dal 2017: un incontro di realtà artistiche di tutte le regioni italiane che crea fantastiche opportunità formative con borse di studio in Italia e all'estero e che mette in contatto gli artisti direttamente e fattivamente con il mondo del lavoro. In autunno il format televisivo andrà in onda su Rai 2".

I Fenidrilli

“Il palcoscenico del 24 Settembre a Lacona – concludono i maestri di Danzamania - è stata l’opportunità di poter mettere in scena i nostri quadri di arti sceniche, ognuno con una diversa cornice e significato, che aspirano ad essere le nostre opere d’arte in movimento con le quali essere testimonial di messaggi importanti, tra i quali, il valore del gioco per i bimbi, l’inclusione, il diritto allo studio delle donne, la valenza dell'arte abbandonata in questo periodo, il razzismo sistemico delle Red Lines temi affrontati nello spettacolo portato in scena dai nostri allievi”.