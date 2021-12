Anziano cade dalla moto, trasferito con Pegaso

L'uomo ha riportato un importante trauma. Soccorso dal medico del 118 e attivato anche l'eliminazione Pegaso per il trasferimento

CAPOLIVERI — Questa mattina poco dopo le 11 i soccorsi sono stati attivati per un incidente avvenuto al bivio di Lacona, nel territorio comunale di Capoliveri.

Un uomo di 70 anni, per cause in via di accertamento, è caduto dalla moto riportando un trauma cranico commotivo con perdita della memoria a breve termine ma è rimasto cosciente.

Dal 118 riferiscono che l'uomo fosse senza casco ma potrebbe averlo perso nell'impatto a terra.

Sul posto per prestare le prime cure è intervenuta l'ambulanza della Misericordia di Portoferraio con il medico a bordo.

Sul posto anche le forze dell'ordine.

È stato inoltrato attivato l'elisoccorso Pegaso per il trasferimento del paziente in un ospedale specializzato fuori Elba.

Notizia in aggiornamento