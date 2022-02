"Meglio far rinascere le altre frazioni campesi"

Il capogruppo di minoranza Galli attacca l'amministrazione campese sul progetto di Pianosa. Il sindaco Montauti replica: "Il consigliere si informi"

CAMPO NELL'ELBA — "Fa piacere prendere atto che l’Amministrazione Campese abbia lavorato assiduamente, giorno e notte, per poter inserire il progetto di rinascita pianosina nel bando della Regione Toscana. Peccato però che nei quasi 5 anni trascorsi non si è praticamente fatto nulla se non interventi di manutenzioni su strutture date in affidamento a terzi".

Giancarlo Galli, capogruppo del gruppo di minoranza campese Scelta di Campo, interviene per commentare il progetto di rinascita dell'isola di Pianosa che l'amministrazione comunale ha candidato per ricevere i fondi del Pnrr.

"Sicuramente l’elaborato è importante, - prosegue Galli - ma sarebbe stato forse molto più importante far rinascere anche le altre frazioni del Comune e non solo Pianosa. Forse ci si dimentica che esistono due frazioni collinari abbandonate a se stesse in cui vengono fatti solo interventi di piccole manutenzioni e non si valorizzano per importanza storico culturale ed ambientale, che le stesse meriterebbero. Forse perché si pensa di farle amministrare e gestire dai cinghiali che imperversano indisturbati nei centri abitati. Non si prende minimamente in considerazione il fatto che la popolazione residente abbia necessità di uno sviluppo economico. Forse si pensa di sopperire alla mancanza di servizi delle frazioni con i servizi, mancanti, anche nel capoluogo (Marina di Campo)".

"Una domanda sorge spontanea. - aggiunge Galli - Nei quasi 5 anni trascorsi, oltre aver concesso una residenza in un locale di proprietà comunale, di cui non si conosce la categoria catastale, ad un lavoratore di una società che gestisce servizi in convenzione con lo stesso comune, che cosa è stato fatto a livello infrastrutturale? Forse i quasi 200.000 euro spesi, per interventi su edifici concessionati, possono essere sembrati sufficienti a prevedere una rinascita dell’Isola, o forse non avremmo dovuto spendere neppure questi solo per il fatto che nelle strutture vengono svolte attività lucrative a beneficio di chi li gestisce. Non si capisce poi come possano esser concesse 100 residenze senza prima aver realizzato la ristrutturazione urbanistica e previsto servizi di assistenza medica e la tutela della salute pubblica sull’Isola distante 12 miglia da Marina di Campo".

"Forse pensa di poterci costruire una piattaforma per l’elisoccorso? - aggiunge ancora Galli - La realtà è che in tutto questo tempo non è stato fatto nulla, tantomeno una programmazione seria e organica e adesso con la giustificazione del PNRR si cerca di sopperire a tale mancanza, naturalmente solo per Pianosa. Non sarebbe stato più logico prevedere un progetto di rinascita di tutto il territorio comunale prevedendo in primo luogo la tutela della salute oltre che la tutela, la salvaguardia ambientale e il potenziamento economico".

"Spieghi il Sindaco il perché non ha recepito la disponibilità della Regione Toscana per l’istituzione della Casa della Salute a Marina di Campo. - prosegue Galli - Capisco che promettere posti di lavoro e soggiorni caraibici sia più altisonante, ma la realtà è molto diversa e lontana da quanto si vuole far apparire. Spieghi alla popolazione che non vi è alcuna intenzione di far rinascere le frazioni sia collinari che costiere incrementando i servizi. Spieghi ai cittadini perché non vi è il servizio di guardia medica durante l’orario notturno e i giorni festivi. Spieghi perché sono stati stornati i fondi per la realizzazione della rotonda della Pila".

"Il piano di rinascita passa da tutto il territorio e non solo da una porzione, anche se pur importante. Capisco che la campagna elettorale si avvicina, ma dobbiamo avere il coraggio di essere responsabili delle proprie azioni per quanto fatto e non per quanto si penserebbe di effettuare a tempo scaduto. Come un vecchio detto nostrano che recita “le parole le porta via il vento e le biciclette i ……….” Credo che la cittadinanza sia stanca di ipocrisia e supponenza", conclude Galli.

Alle accuse del capogruppo di Scelta di Campo, replica Davide Montauti, sindaco di Campo nell'Elba, con un commento su Facebook.

"Gentile Consigliere Galli. Sono mesi che attacca in modo violento e strumentale le iniziative e i progetti di questa Amministrazione. - scrive il sindaco Montauti - Spesso senza aver letto una riga delle proposte presentate come nel caso di "Pianosa Rebirth" e quello che scrive lo dimostra. Lei si è già lanciato in una campagna elettorale priva di contenuti e solo improntata a diffondere illazioni e provocazioni. Non mi sembra un bel modo di porsi davanti ai cittadini ma del resto ognuno ha caro il suo stile. Spero che Pianosa Rebirth sia scelto come progetto pilota perché il ritorno di immagine ed economico per la mia Comunità sarebbe incredibile. Tutta la Comunità senza divisioni tra frazioni".

"Come ben sa, passando ad un altro argomento, il comune di Campo nell'Elba è, insieme a Rio, l'unico ad avere il servizio di guardia medica notturna e stiamo, su mia proposta, cercando di reperire altri medici per coprire anche le altre postazioni. - precisa il sindaco Montauti - Gli altri Comuni non hanno alcun servizio. Ma lei si informa prima di scrivere? Sa quali sono i problemi della sanità elbana o pensa di far credere che quello che è successo negli ultimi 20 anni sia colpa del Sindaco Montauti arrivato nel 2017?"

"Le consiglio di vivere questa campagna elettorale con più leggerezza. La informo, altresì, che il progetto delle Case della salute non è ancora definito e per quello che riguarda le frazioni con i progetti del Pnrr siamo solo all'inizio. Buona giornata", conclude Montauti.

Ma a stretto giro arriva anche la controreplica del capogruppo di minoranza Galli.

"Egregio Sig. Sindaco, - afferma Galli - non mi risulta di attaccare in modo violento nessuno e la strumentalizzazione di cui Lei parla la deve cercare fra i comportamenti che assume Lei. Il fatto di non essere informato non dipende certo dal sottoscritto ma nell'elaborare progetti, che riguardano la collettività, senza coinvolgere ed informare preventivamente quanti hanno responsabilità all'interno dell'Amministrazione siano essi Consiglieri di Maggioranza che di opposizione".

"Molte volte vengono richiesti documenti che vengono rilasciati molto oltre i termini consentiti. In alcune occasioni facendo intervenire persino la Prefettura. - aggiunge Galli - Crede che mi faccia piacere dover contestare quanto fatto? A dire il vero fatto poco. Mi sono limitato a osservare quanto da Lei riportato sulla stampa con grande clamore. Per la campagna elettorale forse sta parlando per Lei stesso e a quanto si stia dando da fare per raccontare il futuro. Lei in questi 5 anni non ha fatto assolutamente nulla. Il carro lo utilizza Lei ma sappia che non ha più le ruote. Utilizza la parola spero che Pianosa Rebith......, qui non si tratta di sperare ma di realizzare cose concrete che ad oggi non sono state fatte. Per quanto riguarda la sanità non sta raccontando Lei cose esatte. Dica ai campesi il perchè non vi è la casa della salute a Marina di Campo. Visto che Lei è così informato. E la mancata acquisizione di tale servizio risulta non istituita perchè Lei era assente alla riunione con i vertici dell'A.S.L. il 03/11/2021 e mi risulta che tale servizio se lo sia assicurato Marciana Marina. Mi immaginavo che non perdesse occasione per contestare il mio intervento. Vede è lei che non accetta nè critiche né suggerimenti e la violenza la utilizza nei consigli comunali quando in alcune occasioni ha persino tolto la parola. Auguro a Lei una buona giornata".