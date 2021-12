Covid, a Marciana somministrati 84 vaccini

Nel paese di Marciana oggi è svolta una giornata dedicata alle vaccinazioni anti-Covid per la somministrazione delle terze dosi

MARCIANA — Si è svolta in modo regolare la giornata dedicata alle vaccinazioni anti-Covid, organizzata a Marciana nella collegiata di San Sebastiano.

Lo ha fatto sapere il sindaco di Marciana, Simone Barbi, con una nota.

"Sono state effettuate 84 somministrazioni di terze dosi grazie al dottor Fabrizio Maggiorelli coadiuvato dai volontari della Misericordia di Pomonte e Chiessi (Paolini Valerio e Bisso Michela). - ha detto il sindaco - Si ringrazia l’associazione il rifugio di Marciana per aver dato supporto per le prenotazioni. Il Sindaco esprime grande soddisfazione per l’ottima organizzazione e l’enorme disponibilità degli attori coinvolti che hanno consentito il raggiungimento di questo importante risultato".