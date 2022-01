Vento, stop ad alcuni traghetti Elba-Piombino

Il Papa entra in un negozio di dischi di Roma, la titolare: «Emozione immensa»

Ancora nuovi disagi per passeggeri, pendolari e auto medicalizzate a causa della cancellazione di alcuni traghetti per Piombino

RIO — Era stata annunciata un'altra allerta meteo per vento e mare mosso ed inevitabilmente sono arrivati anche i primi disagi della giornata per i passeggeri e per auto medicalizzate.

Infatti a causa del maltempo la corsa del traghetto di Toremar Giovanni Bellini delle ore 6,55 da Rio Marina per Piombino così come quella delle 8,20 da Piombino per Rio Marina.

Fermo in banchina anche l'aliscafo di Toremar le cui corse risultano state cancellate per tutta la giornata di oggi.

Notizia in aggiornamento