Elba tunnel, favorevoli o contrari? I RISULTATI

"Sei d'accordo sulla realizzazione del Toscana tunnel?" Questa la domanda che avevamo posto ai lettori di QUInews. Ecco cosa hanno risposto

- — Hanno espresso il proprio parere in 1.682 e le opinioni sono divise anche se prevalgono coloro che sono favorevoli al tunnel.

Il nostro sondaggio con la domanda "Sei d'accordo sulla realizzazione del Toscana tunnel tra Piombino e l'Isola d'Elba?" era iniziato martedì 19 novembre alle ore 19 ed è terminato giovedì 21 novembre alle ore 23.

Tra i lettori di QUInews Valdicornia e QUInews Elba, 967 hanno risposto SI (57,49%), e 669 (39,77%) hanno cliccato su NO mentre il 2,73% dei votanti, pari a 46 persone, ha inserito un proprio commento nello spazio "Altro",

I voti sono arrivati da isola Elba, Val di Cornia e altre zone d'Italia, ma anche dall'estero, in particolare da Albania, Austria, Germania, Francia e addirittura da Giappone, Inghilterra, Spagna, Thailandia, Belgio, Brasile e Stati Uniti.

Vari i commenti con alcune considerazioni relative all'impatto sull'isola di una maggior quantità di auto; per questo alcuni utenti sarebbero favorevoli al tunnel, ma solo se ferroviario, metropolitano o con transito consentito ai soli mezzi pubblici ed un lettore in proposito ha anche suggerito di realizzare un parcheggio scambiatore a Piombino.

In molti poi hanno espresso perplessità sul progetto e sui lunghi tempi di realizzazione in genere delle opere pubbliche, invitando a concentrare le forze sulle infrastrutture esistenti, come ad esempio potenziare l'aeroporto elbano, migliorare i collegamenti via mare e terminare la strada 398 che conduce al porto di Piombino senza dover imbattersi in code chilometriche durante i periodi di maggior affluenza turistica.

Infine tra le proposte arrivate dai lettori di QUInews Elba e QUInews Piombino anche la realizzazione di un ponte in alternativa al tunnel, anche se, viene evidenziato, che con il tunnel o con il ponte si perderebbero il romanticismo, il panorama e il fascino di raggiungere un'isola con il traghetto.