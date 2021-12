Covid sul traghetto, atteso nulla osta sanitario

Cina, torna la gogna pubblica per timore del Covid

La nave doveva partire da Olbia alla volta di Livorno. I passeggeri sono stati dirottati su un’altra nave e sono arrivati in Toscana

SARDEGNA — Potrebbe salpare alla volta di Piombino il traghetto della Express Five della Corsica Ferries diretto a Livorno e ora fermo nel porto di Olbia.

La nave, come riportato da Sky tg 24, doveva partire da Golfo Aranci per Livorno, ma a bordo sono stati rilevati 23 casi di positività al Covid-19 tra il personale di bordo.

I passeggeri e le auto sono arrivate in Toscana a bordo del traghetto Moby partita da Olbia, mentre la nave con i contagiati resta ormeggiata in attesa dell’autorizzazione a partite della Sanità Marittima del Nord Sardegna per il viaggio Olbia-Piombino.