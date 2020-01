Etruria Rugby, i primi impegni del nuovo anno

Soddisfatto il presidente Grandi che guarda già ai prossimi impegni del 2020 sognando il primo Trofeo di Minirugby Città di Piombino

PIOMBINO — Giunti al giro di boa, il presidente Grandi fa il punto della situazione sulla stagione sportiva dell’Etruria Rugby, dei Mascalzoni del Canale e sugli impegni futuri.

"La Seniores, che quest’anno gareggia sotto il nome di Elba Rugby per rispetto e stima verso la società che proprio nel 2020 compie 40 anni di attività, ha iniziato la stagione patendo i pochi allenamenti congiunti fra gli atleti elbani e piombinesi, ma dopo tre sconfitte consecutive, ha ingranato la marcia e vinto le successive tre partite, fino al pareggio nell’ultimo match disputato sul difficile campo di Prato, che ha portato la squadra di Ghini al terzo posto in classifica. La squadra sta crescendo partita dopo partita e confidiamo in una seconda parte del campionato in un crescendo che ci darà delle belle soddisfazioni", ha commentato.

"Grandi soddisfazioni anche dalla squadra femminile che, sotto il nome Etruria Rugby (ma anch’essa frutto della collaborazione con Elba Rugby), ha dominato le 4 partite di Coppa Italia con un solo passo falso, dovuto alle molte assenze. Le ragazze sono consapevoli dei loro mezzi ed hanno la grinta e la volontà necessarie per raggiungere l’obiettivo di stagione: la vittoria della Coppa Italia. - ha aggiunto -Per quanto riguarda le squadre Under 16 e 18 continua e si rafforza il progetto di collaborazione con gli amici dell’Elba Rugby ed anche quest’anno siamo iscritti ai rispettivi campionati sotto il nome di Mascalzoni del Canale. La Under 16 ha terminato la fase preliminare, confermandosi tra le realtà più interessanti a livello regionale, mentre la Under 18 si è confermata Campione Toscana di categoria ed ora parteciperà ad un impegnativo campionato interregionale (migliori squadre di Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria ed Abruzzo) che si contenderanno il passaggio in élite, cioè il massimo campionato di categoria".

“Da un punto di vista numerico non possiamo che essere soddisfatti dato l’ulteriore incremento del numero dei tesserati che ha raggiunto i 230 atlete ed atleti. Nel settore Propaganda siamo presenti in tutti i campionati, dalle Under 6 fino alle Under 14; nelle categorie U6 ed U8 partecipiamo ai raggruppamenti addirittura con due squadre. Tutti gli educatori delle varie categorie stanno facendo davvero un ottimo lavoro sia da un punto di vista tecnico, ma soprattutto nell’insegnamento dei principi etici e morali che regolano il nostro sport: lealtà, rispetto, educazione, coraggio e sostegno. Consideriamo fondamentale questo passaggio ed è per questo che la nostra società continua ad investire sugli educatori attraverso continui corsi di aggiornamento organizzati dal Comitato Regionale Toscano”.

“Per ultimo, ma certo non per importanza, stanno proseguendo con dedizione gli allenamenti della Team Etruria Rugby Special Olympics, la squadra composta da atleti con disabilità intellettiva affiancati da Atleti Partner, che hanno il compito di coordinare gli atleti durante il gioco. Questi allenamenti saranno di preparazione all’evento clou di Giugno quando, a Varese, la squadra parteciperà ai Giochi Nazionali Special Olympics dal 13 al 18 Giugno”, ha concluso.

Fatto questo bilancio, l'Etruria Rugby è pronta per gli appuntamenti del nuovo anno. Dopo aver ospitato gli Old Haberdasher’s Rugby Club di Londra lo scorso autunno in occasione dei festeggiamenti per i primi 50 anni, a Marzo 2020 l’Etruria Rugby sarà protagonista di un altro incontro internazionale con gli amici del Vineyard Boys di Cape Town Sud Africa Under 17. Work in Progress, infine, per il primo Trofeo di Minirugby Città di Piombino coinvolgendo i giovani atleti di tutta Italia.