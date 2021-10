Covid, a Porto Azzurro vaccini senza prenotare

L'iniziativa è promossa dall'Asl grazie alla collaborazione del dottor Maurizio Papi, sindaco di Porto Azzurro, che ha dato la sua disponibilità

PORTO AZZURRO — Si amplia all'isola d'Elba l'offerta di vaccinazione anti-Covid ad accesso diretto.

L'Asl Toscana nord ovest infatti rende noto che ogni giovedì, a partire da domani 14 Ottobre, saranno effettuate sedute vaccinali dalle 15 alle 17 al centro socio sanitario di Porto Azzurro, in località Baracone. Gli utenti, muniti di documento di identità e tessera sanitaria potranno presentarsi senza prenotazione.

La seduta aggiuntiva, come spiegano dall'Asl, è resa possibile grazie al dottor Maurizio Papi, sindaco di Porto Azzurro, che in collaborazione con la Zona distretto Elba, si è reso disponibile a prestare la propria attività in qualità di medico vaccinatore volontario nella campagna anti-Covid.

"Con l’occasione si ricorda che l’altra sede vaccinale presente all’Elba si trova all’ospedale di Portoferraio aperta dal lunedì al sabato in orario 8,30-12,30", concludono dall'Asl.