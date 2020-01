Coronavirus, ci sono toscani sulla nave bloccata

Due elbani, due viareggini, un piombinese fra le seimila persone che non possono scendere dalla nave da crociera ferma in porto per un caso sospetto

CIVITAVECCHIA — Ci sarebbero anche alcuni toscani fra i passeggeri della Costa Smeralda, la nave da crociera bloccata nel porto di Civitavecchia per un caso sospetto di coronavirus, il virus influenzale che ha contagiato migliaia di persone in Cina e provocato 170 vittime. La notizia è riportata sul quotidiano Il Tirreno. La donna che si è sentita male, accusando una febbre molto alta, ha 53 anni e abita ad Hong Kong. E' stata messa in isolamento e sottoposta agli accertamenti sanitari del caso.

I toscani a bordo della Costa Smeralda sarebbero due coppie, una residente a Viareggio e l'altra sull'isola d'Elba.

La Capitaneria di Porto ha autorizzato lo sbarco di 1.147 persone ma il sindaco di Civitavecchia si è opposto: prima vuol conoscere l'esito dei test effettuati sulla donna colta dal malore. I passeggeri sono quindi costretti a restare sulla nave, senza collegamenti internet e senza avere informazioni aggiornate, in stato di evidente disagio. Anche perchè quelli che erano arrivati alla conclusione del viaggio hanno perso le coincidenze aeree e ferroviarie già prenotate per far ritorno a casa la Costa ha fatto sapere che non ha intenzione di effettuare alcun risarcimento ma solo di provvedere a nuove prenotazioni.

Notizia in aggiornamento