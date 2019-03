L'ultratrailer Evangelisti alla scoperta dell'Elba

Michele Evangelisti parteciperà alla gara "Miniera in trail" e racconta la rinnovata sorpresa dell'Elba, ideale per vivere un mix di avventure

RIO — "Un corridore, uno a cui piace correre un po' dappertutto, montagne, isole, dove c'è qualcosa da scoprire", si presenta così in un video Michele Evangelisti, l'ultratrailer originario di Cecina, che vive a Torino, divenuto famoso per le sue imprese sportive (qui un articolo sulla sua conquista dell'Australia) in quasi i tutti i continenti del mondo, attraversando percorsi impervi come montagne e deserto.

Michele Evangelisti in questi giorni si sta allenando all'Elba per partecipare domenica 31 Marzo alla settima edizione di Miniera in Trail a Rio Marina.

Percorrere i tracciati legati a questa gara per Michele Evangelisti ha rappresentato una piacevole e nuova scoperta dell'isola d'Elba, un modo diverso per conoscere popoli, persone e territorio, come è nel suo stile.

"L'Elba è uno dei luoghi simbolo - spiega Evangelisti, raccontando che ha frequentato l'isola fin da piccolo - è stata una rinnovata sorpresa, sembra di essere un po' su Marte, e ora che Marte va tanto di moda su Marte non c'è l'acqua ma all'Elba però il Lago Rosso c'è e ci si può correre. Questo fa di questa gara un po' un tesoro con un' Elba da scoprire negli angoli più nascosti quindi non solo mare ma tante piacevoli peculiarità".

E a proposito dell'Elba e del percorso di Miniera in Trail che attraversa gran parte delle miniere di ferro di Rio, Evangelisti spiega: "L'Elba è un mix di questa vegetazione mediterranea che qui si riscontra in maniera forte, di salite che sembra di essere in alta montagna, di discese che portano al mare e bisogna essere attenti a guardare questi squarci di mare che ci troviamo a volte a destra, a volte a sinistra, a volte a destra e a sinistra".

"L'Elba racchiude montagna, collina, spiaggia e mare ed è un bel mix concentrato di avventure in chiave toscana", ha infine aggiunto Evangelisti.

In fondo all'articolo è pubblicato il video in cui Michele Evangelisti racconta la sua Elba e mentre affronta le prove dei percorsi di Miniera in Trail.