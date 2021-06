Strada del Piano, l'impegno di Italia Viva

La Federazione Val di Cornia Elba rassicura sul fatto che la vicepresidente regionale Saccardi è al lavoro per i necessari stanziamenti a bilancio

RIO — "Italia Viva Val Di Cornia - Elba è in prima fila per cercare di dare risposte all’annoso problema della interruzione della strada provinciale 26, oramai chiusa al traffico da molti, troppi, anni.L’importante arteria che collega la frazione di Rio Marina a quella di Rio nell’Elba, che, di conseguenza, permette la viabilità verso la parte occidentale dell’Isola alla più popolosa frazione del comune di Rio, è ceduta a seguito di un fenomeno di carsismo superficiale del terreno (meglio conosciuto come “sinkhole”) iniziato nel 2013".

Si apre così una nota a firma di Mattia Gemelli e Simone Meloni in rappresentanza della Federazione di Italia Viva Val di Cornia-Elba per rassicurare sul ripristino della viabilità di un tratto della strada provinciale interrotta fra i paesi di Rio nell'Elba e Rio Marina.

"Anche grazie all’intervento del Comune di Rio e dell'ausilio della Provincia competente, proseguono da Italia Viva - la quale ha provveduto ad approvare il progetto definitivo, la strada c.d. del piano è in attesa di vedere nuovamente la luce: occorre, come ultimo passaggio, che la Regione Toscana ottemperi ad una variazione di bilancio di circa due milioni di euro per finanziare l’opera, essendo carente di risorse sufficienti, il bilancio della provincia di Livorno".

"Pertanto, - si conclude la nota - Italia viva Val di Cornia - Elba, anche attraverso l’intervento della vicepresidente Stefania Saccardi sta lavorando affinché la giunta regionale e il consiglio, nella prossima variazione del bilancio toscano, inserisca tale previsione contabile, per riconsegnare la giusta dignità al territorio riese ed ai suoi cittadini".