Elba Book, Premio Appiani e omaggio a Sepúlveda

Il festival dedicato ai libri e alla letture si terrà nella Piazza di Rio nell'Elba in un solo giorno senza stand ma con varie iniziative culturali

RIO — Elba Book Festival 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, per l'edizione 2020 si riduce ad una sola serata special che si terrà il 21 Luglio. In quella data in piazza Matteotti a Rio nell'Elba si terrà alle ore 18 la premiazione del Premio letterario per la migliore traduzione intitolato al giovane avvocato Lorenzo Claris Appiani, ucciso nella strage del tribunale di Milano nell'aprile 2015.

Il vincitore per la migliore traduzione dal giapponese è il professor Gianluca Coci che sarà presente alla cerimonia. Alla premiazione saranno presenti i membri della giuria, la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni, le autorità locali, il sindaco Marco Corsini e l’assessora alla cultura Raffaela Franceschetti, la famiglia Appiani e la direzione di Elba Book.

Alle 21,30, sui muri del borgo sarà trasmessa una retrospettiva di Elba Book, attraverso le inquadrature di Roberta Bistocchi, giornalista umbra scomparsa di recente, che con il marito Arturo Pellegrini aveva realizzato un reportage sulla costa orientale dell’isola e sulla manifestazione.

Infine alle 22 un omaggio allo scrittore cileno recentemente scomparso, Luis Sepúlveda. Sarà Ilide Carmignani a condividere un ricordo dell’intellettuale cileno, come sua traduttrice e amica, in dialogo con Loredana Lipperini, scrittrice, giornalista, conduttrice di Fahrenheit Rai Radio3, e Marino Sinibaldi, giornalista, direttore di Rai Radio3