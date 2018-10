Diventare educatori ambientali con Legambiente

A Portoferraio due giorni di formazione aperti ai tesserati di Legambiente, le informazioni per iscriversi e il programma delle attività

PORTOFERRAIO — Legambiente Arcipelago toscano, in collaborazione con Legambiente toscana e Legambiente nazionale Settore Scuola e Formazione, organizza a Portoferraio per sabato 3 e domenica 4 Novembre il primo Corso introduttivo per la progettazione e conduzione di percorsi di educazione ambientale ed alla cittadinanza attiva in territorio elbano.

Il corso, condotto da formatori del Settore Scuola e Formazione nazionale, è rivolto a persone già socie di Legambiente o che intendano diventarlo per collaborare al progetto di cambiamento culturale dell’associazione.

"Per Legambiente - si legge infatti in una nota dell'associazione - infatti il lavoro educativo, formativo ed informativo, svolto in collaborazione con tutte le agenzie formative formali ed informali e rivolto a tutte le fasce di età, è parte integrante del programma di salvaguardia dell’ambiente naturale, culturale e sociale".

"Al corso possono partecipare persone di qualsiasi età - spiegano ancora da Legambiente - purché con pregresse competenze in campo educativo e/o buone conoscenze delle dinamiche ambientali. Per le persone che vogliono specializzarsi in Educazione Ambientale e lavorare sul territorio insieme a Legambiente questo corso costituisce infatti solo una prima occasione introduttiva di formazione, propedeutica all’adesione alla Rete nazionale degli educatori ambientali di Legambiente ed al suo piano di costante aggiornamento".

Il corso, che si svolgerà presso il Centro Culturale De Laugier, è gratuito. Per iscriversi si può inviare una email a legambientearcipelago@gmail.com, telefonare, o inviando messaggio Whatsapp al n. 329-0822185.