Tornano a scuola le classi seconda e terza media

L'Istituto comprensivo "Sandro Pertini" lo ha fatto sapere ricordando anche gli orari che saranno in vigore al rientro in classe degli studenti

PORTOFERRAIO — In seguito all’ordinanza del Ministero della Salute del 4 Dicembre, in base alla quale la Toscana torna ad essere “zona arancione”, da mercoledì 9 Dicembre 2020 le attività didattiche si svolgeranno di nuovo in presenza per gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado.

Lo ha reso noto l'Istituto comprensivo "Sandro Pertini" di Portoferraio.

Per gli alunni sarà in vigore lo stesso orario scolastico che era attivo prima della chiusura.