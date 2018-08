Sanità, modifiche agli orari estivi

Le chiusure dell'ufficio relazioni con il pubblico e i nuovi orari dello sportello distribuzione farmaci. Funzionno le prenotazioni telefoniche

PORTOFERRAIO — In vista delle ferie estive alcuni servizi al pubblico dell’Ambito Livornese (Livorno, Cecina, Piombino ed Elba) dalla Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari di apertura. In particolare:



ZONA LIVORNESE

- Urp: chiuso tutti i pomeriggi di agosto;

- Centrale di Preospedalizzazione: dal 13 al 18 agosto sarà aperto dalle esclusivamente 7.30 alle 14 con chiusura pomeridiana del servizio;

- Ufficio Consegna Referti e Cartelle Cliniche: aperto dalle 8 alle 13.30 dal lunedì al sabato fino al 17 settembre;

- Sportello distribuzione diretta farmaci: fino al 31 agosto aperto con orario lunedì-venerdì 8.30-14 e sabato 9-13.

- Ufficio protesi: nel mese di agosto sospesa l'apertura pomeridiana del giovedì. Gli orari della mattina rimangono invariati (lunedì, mercoledì e venerdì 8.30-10.30, per informazioni telefoniche martedì e giovedì 9-11 ai numeri 0586-223.167, 223.168, 223.165);

- Endocrinologia (4° padiglione, 1° piano): dal 13 al 18 agosto la sezione rimarrà chiusa;

- Senologia Diagnostica: aperta dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.30.



ZONA VALLI ETRUSCHE

Ospedale di Cecina

- Urp: chiuso dal 6 al 17 agosto e il 21 agosto;

- Sportello Cup Villamarina chiuso il pomeriggio del 14 agosto;

- Ufficio protesi: aperto lunedì e mercoledì 9.30-12.30, venerdì 11-13 e sabato 10-12. Per informazioni telefoniche lunedì, mercoledì e venerdì 12-13, sabato 11-12 al numero 0586-614.525;

- Sportello distribuzione diretta farmaci: fino al 31 agosto aperto con orario lunedì-venerdì 9-13;

- Anagrafe assistiti (scelta del medico): chiusi sabato 11 e 18 agosto;

- Centrale di Preospedalizzazione: chiusa fino al 18 agosto.

- Ufficio Cartelle Cliniche: chiusura pomeridiana dal 13 al 18 agosto



Ospedale di Piombino

- Urp: chiuso venerdì 17 agosto;

- Centrale di Preospedalizzazione: chiusa fino al 18 agosto;

- Sportello distribuzione diretta farmaci: fino al 31 agosto aperto con orario lunedì-venerdì 8.30-13;

- Segreteria Dipartimento Prevenzione: ad agosto aperto dal lunedì al venerdì 08.30-12:30. Chiuso il mercoledì pomeriggio.

Distretto Città Vecchia

- Anagrafe assistiti (scelta del medico): chiusi sabato 11, 18 e 25 agosto;



ZONA ELBA

- Urp: chiuso nei giorni 17, 22 e 24 agosto e nel periodo dal 27 al 31 agosto;

- Sportello distribuzione diretta farmaci: fino al 31 agosto aperto con orario lunedì-venerdì 8.30-13.30;



I servizi di prenotazione telefonica rimarranno a pieno servizio per tutta l’estate: CupTel (0586-22.33.33) e Libera Professione (0586-614.235). L'Help desk resterà chiuso nei giorni 13 e 14 agosto.