Rischio incendi, incontro per i ragazzi del Foresi

L'iniziativa è promossa dal Circolo Pertini Elba in collaborazione con l'Isis Foresi e la partecipazione del Comandante Marco Pezzotta

PORTOFERRAIO — Si svolgerà domani, giovedì 25 Ottobre, alle ore 11,15, presso il teatrino del Grigolo, l'incontro tra il tenente colonnello Marco Pezzotta, comandante del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale Arcipelago Toscano e una scolaresca di circa 70 studenti dei licei Foresi. Un meeting favorito dal dirigente scolastico Enzo Giorgio Fazio in collaborazione con il Circolo culturale Sandro Pertini dell'Elba, presieduto da Annamaria Contestabile, per creare un momento formativo riguardante la prevenzione degli incendi, visto che l'ufficiale, tra gli altri impegni, si occupa con i suoi militari della prevenzione in tale settore.

“Senza dubbio i giovani vanno sensibilizzati alla tematica, - ha commentato il comandante - anche perché in futuro saranno loro a condurre le famiglie e purtroppo la storia di questo territorio è costellata di numerosi incendi, spesso causati per banali infrazioni alle regole ed anche per errori nei comportamenti da tenere per evitare l'innesco di roghi”.

Quindi, con il coordinamento della docente Alice Accorinti, sono state coinvolte due classi terze del settore Scienze umane delle sezioni A e B, due classi seconde dello Scientifico e del Classico e parteciperà anche la docente Bauer, che porterà una breve testimonianza sul tema avendo di recente vissuto un grande incendio scoppiato in Toscana, nella zona di Calci.

Durante l'incontro saranno proiettate diapositive e saranno date le varie informazioni sulla strutturazione del sistema Aib, antincendio boschivo, sull'isola d'Elba grazie al coordinamento della Regione Toscana.