"L'acqua che c'è" un convegno contro il dissalatore

Definito il programma per parlare del futuro approvvigionamento idrico dell'Isola e delle alternative alla realizzazione al dissalatore di Mola

PORTOFERRAIO — Il CDLM - Comitato per la difesa di Lido e Mola - continua nel suo forte impegno per fermare la realizzazione del dissalatore di Mola ma soprattutto per informare l'opinione pubblica su quali potrebbero essere le alternative.

Per questo motivo il Comitato ha organizzato un convegno dal titolo "L'acqua che c'è!", che si terrà il 22 Gennaio al Centro culturale De Laugier di Portoferraio con inizio alle ore 10.

"E' stato definito un Panel di relatori di altissima autorevolezza ai quali è stato chiesto di mettere a disposizione dei partecipanti tutte le loro competenze nei settori specifici con l'unico obiettivo di fare informazione. - spiegano dal Comitato - L'obiettivo è contribuire a far comprendere a chi ancora non abbia le informazioni opportune quali siano le conseguenze della realizzazione del dissalatore e quali invece possano essere le alternative".

Qui di seguito il programma del convegno:

Alle ore 10 previsto il messaggio di benvenuto e introduzione di Leonardo Preziosi, presidente Italia Nostra Arcipelago Toscano, a seguire si svolgerà la presentazione del Panel da parte del giornalista Gabriele Canè, già direttore de La Nazione e de Il Resto del Carlino.

Alle ore 10,15 interverrà Walter Montagna, sindaco di Capoliveri, a cui seguiranno le Considerazioni sulla situazione idrica dell’Isola d’Elba da parte del Prof. Carlo Alberto Ricci, docente di Sistema Terra e Cambiamenti Globali dell’Università di Siena.

Alle 10,45 si parlerà di "Gestione del rischio nella filiera acqua destinata al consumo umano: la dissalazione" con il Prof. Francesco Aliberti, Docente di Igiene e Laboratorio Dipartimento di Biologia dell'Università Università Federico II Napoli.

Alle 11 il Prof. Francesco Cioffi, docente di Idraulica del Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Strade dell'Università La Sapienza di Roma, parlerà de "La sostenibilità ambientale del dissalatore di Mola", a cui seguirà l'intervento su "La sostenibilità energetica del dissalatore di Mola" a cura del Prof. Alessandro Corsini Docente di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente del Dipartimento di Ingegneria Meccanica ed Aerospaziale dell’Università La Sapienza di Roma.

Alle 11,30 focus su "Trasparenza e partecipazione pubblica nella progettazione delle infrastrutture", a cura del Prof. Edoardo Croci, professor of Practice dell'Università Università Bocconi di Milano e vicepresidente Nazionale di Italia Nostra

Alle 11,45 la Prof.ssa Gabriella De Giorgi, docente di Diritto Amministrativo Università del Salento, parlerà de "La partecipazione come forma di democrazia amministrativa".

Alle 12 Gian Piera Usai, Segretaria Nazionale di Ancim (Associazione nazionale comuni isole minori) interverrà sul tema "Acqua, problema insulare endemico tra immaginazione e flessibilità".

Alle ore 12,15 si terranno le conclusioni a cura del Consiglio Direttivo del Comitato per la difesa di Lido e Mola.

Il convegno sarà trasmesso anche in diretta streaming.