Emergenza sangue, Avis fa appello ai donatori

C'è bisogno di donazioni che riguardano tutti i gruppi sanguigni con particolare attenzione al gruppo 0. Le informazioni per donare sangue

PORTOFERRAIO — C’è bisogno di sangue, un' emergenza che, purtroppo, non va mai in vacanza. Ci risiamo, anche quest'anno manca sangue per assicurare trasfusioni e consentire l’operatività delle sale operatorie negli Ospedali Toscani. L’estate, complice il grande caldo e le ferie estive, ha fatto registrare una nuova carenza di sangue, situazione che impone di tenere alta l'attenzione sulla donazione di sangue ed emocomponenti.

“A tutti i nostri avisini - dichiara il presidente della sezione Avis di Portoferraio, Dante Leonardi - desidero rinnovare l'appello alla donazione e allo stesso tempo stesso ringraziarli per il contributo che potranno dare. Inoltre, invito tutti coloro che per la prima volta stanno pensando di compiere un gesto di solidarietà così importante a favore di tantissimi malati, a farsi avanti, saranno i benvenuti in Avis”.

Donare il sangue e il plasma permette di salvare molte vite. La donazione è un grande gesto anonimo, volontario, gratuito e consapevole.

"Non abbiate paura, - si legge nell'appello dell'Avis - donate, soprattutto voi giovani che siete la nostra speranza. L’emergenza riguarda tutti i gruppi in particolare lo 0 negativo".

Chiunque fosse disponibile alla donazione può contattare il Centro trasfusionale dell'Ospedale di Portoferraio che effettua le prenotazioni dal lunedì a sabato, dalle ore 11 alle 13 al numero di telefono 0565-926719.