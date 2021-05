Elba Bike, Margherita Oggero campionessa toscana

Scudetto Inter, Lukaku festeggia in macchina per le vie di Milano

Podio anche per Dario Velasco nella categoria esordienti e per Anna Rododendro nella categoria allievi. La cronaca della giornata a Siena

PORTOFERRAIO — Una maglia di campionessa regionale e due podi. Questo l’ottimo risultato di Elba Bike, conseguito ieri, domenica 2 Maggio, a Siena dove, sotto l’organizzazione del team Siena Bike, si sono svolti i Campionati regionali Fci con l’assegnazione delle maglie di campione toscano di mountain bike per ogni categoria.

La prima soddisfazione è arrivata dagli esordienti: ottima gara per Dario Velasco, che concludeva al terzo posto seguito da Fabrizio Matacera sesto. Sesta posizione anche per Tommaso Cervini fra gli esordienti secondo anno. Fra gli allievi splendida gara di Anna Rododendro nella categoria femminile: per la giovane ciclista di Elba Bike ha conquistato un secondo posto.

Dario Velasco nel podio

Fra i ragazzi molto bene Daniele Marinari, quarto ad un passo dal podio, seguito da Tommaso Alberti al quinto posto e da Giorgio Da Prato al sesto.

Anna Rododendro nel podio

La soddisfazione più grande è arrivata dalla gara juniores, dove Margherita Oggero ha dominato il lotto delle partenti e ha vinto aggiudicandosi la maglia di campionessa regionale. Fra i ragazzi, buona gara di Daniele Feola che ha concluso all’ottavo posto.

“Torniamo a casa con ottimi risultati e un’altra bella prova di squadra – hanno commentato i tecnici di Elba Bike – tutti i nostri ragazzi possono dirsi soddisfatti della loro prestazione, e questo ci proietta nella maniera migliore verso gli appuntamenti più importanti della stagione che stanno per arrivare ”.