Londra, inaugurata la Sky Pool: è la prima piscina sospesa tra due palazzi Londra, inaugurata la Sky Pool: è la prima piscina sospesa tra due palazzi

Attualità martedì 04 maggio 2021 ore 22:20

Covid, nessun nuovo caso positivo all'Elba

Foto di repertorio

Per il secondo giorno di seguito l'isola non registra nuovi contagi ma rimangono le raccomandazioni a non abbassare le cautele contro il virus