Covid, un nuovo caso positivo nel Comune di Rio

Lo ha reso noto il sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza sulla sanità Angelo Zini. L'invito al rispetto delle regole

PORTOFERRAIO — Oggi all'isola d'Elba è stato registrato un nuovo caso positivo al Covid-19. Si tratta di persona residente o domiciliata nel comune di Rio.

Continua il tracciamento dei contatti e l’azione di monitoraggio delle situazioni al momento presenti su tutto il territorio isolano da parte dell’Asl, contemporaneamente alla campagna di vaccinazione.

Lo ha reso noto Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza dei sindaci elbani sulla sanità, in base all'aggiornamento dell'Asl delle ore 22.

"È essenziale non mollare i comportamenti responsabili ed evitare tutte le potenziali occasioni a rischio contagio. - ha detto il sindaco Zini - Continuiamo ad osservare le prescrizioni indicate per la zona arancione, ancora per la giornata di domani. Si ricorda che da lunedì 26 Aprile la Toscana sarà in zona gialla".

Per leggere il bollettino Covid con tutti i dati della Toscana cliccate qui.