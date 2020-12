Covid, 14 nuovi casi, Elba osservata speciale

Sale in modo preoccupante il numero delle persone contagiate. Elba osservata speciale per i contagi nel rapporto fra casi positivi e popolazione

PORTOFERRAIO — Nella giornata di oggi 15 Dicembre all'isola d'Elba in totale sono stati registrati 14 nuovi casi positivi al Covid-19.

Nel Comune di Campo nell'Elba, come già annunciato dal sindaco Montauti, ne sono stati registrati 11 (leggi qui l'articolo). Inoltre nel Comune di Campo nell'Elba è stata disposta la chiusura della scuola primaria e l'amministrazione comunale sta valutando l'ipotesi di istituire una zona rossa per limitare la diffusione dei contagi (leggi qui l'articolo).

Gli altri casi invece sono stati registrati invece sono così distribuiti: 2 nel Comune di Rio, individuate come contatti stretti di persone risultate positive nei giorni scorsi, e 1 nel Comune di Portoferraio.

A fare il punto sull'emergenza Coronavirus all'Elba Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza sulla sanità dei sindaco dei Comuni elbani, in base all'aggiornamento dell'Asl delle ore 21.

"Numerose altre situazioni sono all'attenzione della Asl e si è in attesa dell'esito dei tamponi. - ha spiegato il sindaco Zini - E' assolutamente necessario mettere in pratica comportamenti severi e responsabili, considerando che all'interno dell'Area sanitaria Nord ovest, nel rapporto tra numero dei casi positivi e popolazione, rientriamo nelle zone da attenzionare maggiormente".

"Raccomandiamo, come sempre, la massima collaborazione e trasparenza nella ricostruzione e tracciamento dei contatti dei casi che positivi che vengono riscontrati. - ha aggiunto Zini - E’ essenziale che il servizio Igiene e Prevenzione della Asl sia messo in condizione di agire e di assumere le decisioni corrette sulla base delle informazioni che vengono rilasciate da coloro che sono intervistati. E’ assolutamente necessario il rispetto e l’osservanza di comportamenti responsabili: Evitiamo attività sociali e di convivialità non essenziali. Rispettiamo le regole: Indossiamo la mascherina sempre! Rispettiamo il distanziamento. Non creiamo assembramenti. Non abbassiamo la guardia!"

