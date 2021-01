Covid, all'Elba 4 nuovi casi positivi

Renzi: «Crisi durante la pandemia? La democrazia non si ferma in nome del virus»

I contagi sono stati registrati nei Comuni di Campo nell'Elba, Porto Azzurro e Portoferraio. Appello a seguire le regole da parte del sindaco Zini

PORTOFERRAIO — Oggi, 13 Gennaio, all'isola d'Elba sono stati registrati 4 nuovi casi positivi al Covid-19. Nella giornata di ieri i nuovi casi positivi sono stati 8.

I casi sono così distribuiti: 2 sono persone residenti o domiciliate nel Comune di Campo nell'Elba, 1 è persona residente o domiciliata nel Comune di Porto Azzurro, 1 è persona residente o domiciliata nel Comune di Portoferraio.

Lo ha reso noto Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza zonale sulla sanità dei Comuni elbani, in base all'aggiornamento dell'Asl Zona Elba delle ore 20.

Nel frattempo continua incessantemente il tracciamento dei contatti e l'effettuazione dei tamponi da parte dell'Asl.

"Le persone che potrebbero risultare contatti stretti di persone positive devono rispettare il regime di quarantena, anche se non ancora raggiunti dal Dipartimento di prevenzione", ha ricordato nuovamente il sindaco Zini.

Ricordando che l'Elba è ancora in zona gialla Zini ha fatto un nuovo appello: "A tutta la popolazione chiediamo di non abbassare il livello di attenzione: continuiamo ad avere comportamenti responsabili! Cerchiamo di evitare ogni attività sociale e di convivialità che non sia strettamente essenziali. Indossiamo la mascherina sempre! Rispettiamo il distanziamento, non creiamo assembramenti!"

