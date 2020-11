Covid, 7 nuovi casi positivi all'Elba

Coronavirus, nuove zone arancioni e nuovi divieti: stop alle passeggiate in centro

Il numero dei casi attualmente positivi sale a 134. I guariti sono 61. Un'altra persona è stata ricoverata in ospedale fuori dall'isola

PORTOFERRAIO — Nella giornata di oggi 14 novembre all'isola d'Elba sono stati registrati 7 nuovi casi positivi al Covid-19. I casi sono così distribuiti: 2 sono riconducibili a persone residenti o domiciliate nel Comune di Portoferraio; 1 è riconducibile a persona residente o domiciliata a Porto Azzurro; 1 è riconducibile a persona residente o domiciliata a Marciana, per la quale è stato necessario il trasferimento con elisoccorso questa mattina; 1 è un rientro presso il Comune di residenza a Campo nell'Elba; 2 sono rientri verso la propria residenza nel Comune di Marciana Marina.

I casi positivi in isolamento attualmente salgono a 134. I guariti risultano essere 61 mentre le persone ricoverate in ospedali Covid fuori dall'isola sono 5. I casi totali registrati dall’inizio della pandemia sono 205, 2 i decessi.

Continua il tracciamento dei contatti da parte dell'Asl e l’esecuzione dei tamponi presso il parcheggio di San Martino a Portoferraio.

A fare il punto sull'emergenza Coronavirus all'Elba è stato Angelo Zini, sindaco di Portoferraio e presidente della conferenza zonale sulla sanità dei sindaci dei Comuni elbani. I dati sono aggiornati alle ore 18 di oggi in base a quanto comunicato dall'Asl Zona Elba.

"Ricordiamo che a partire da domani la Regione Toscana sarà classificata in zona rossa a seguito di apposita ordinanza del Ministro della Sanità. - ha sottolineato il sindaco Zini - E’ ancor più necessario il rispetto e l’osservanza di comportamenti responsabili. Evitiamo attività sociali e di convivialità non essenziali. Rispettiamo le regole per evitare di dover prendere provvedimenti ancor più severi".

Il sindaco ha concluso con un appello ad indossare sempre la mascherina Indossiamo la mascherina, a rispettare il distanziamento e a non creare assembramenti.

