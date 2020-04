Mascherine nelle farmacie e al supermercato

Il kit di cinque mascherine a persona si potrà ritirare nelle farmacie. A Portoferraio lo si potrà ritirare anche in un supermercato

PORTOFERRAIO — Parte domani, lunedì 20 aprile, con la consegna delle mascherine alla popolazione attraverso le farmacie ed i supermercati, la seconda fase della campagna di prevenzione pubblica voluta dalla Regione Toscana.

Attraverso le farmacie convenzionate, pubbliche e private, sarà consegnata una confezione da cinque mascherine a ogni cittadino di età superiore a sei anni, per un numero complessivo di trenta mascherine al mese, dietro presentazione della tessera sanitaria o del proprio codice fiscale.

Saranno gli operatori dell'Asl Toscana nord ovest, dell’Azienda Ospedaliera Pisana e dell’Estar, insieme alle associazioni di volontariato, che agli ingressi dei supermercati, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, consegneranno un kit di 5 mascherine e daranno utili informazioni sul loro utilizzo.

All'Elba però, in base all'elenco diffuso dall'Asl (vedi allegato) l'iniziativa sarà attivata in un solo supermercato e cioè il Conad in località Antiche Saline a Portoferraio.

L’iniziativa, come spiega l'Asl Toscana nord ovest in una nota, avrà una durata di circa due settimane e vede impegnati circa 150 dipendenti dell’Asl Toscana nord ovest, Estar e Aoup oltre ai volontari di Anpas, Croce Rossa Italiana e Misericordie.

"Si ricorda - precisano dall'Asl- che non sarà necessario recarsi già da lunedì ai punti di consegna vista la durata dell’iniziativa e che è fondamentale, anche in questa circostanza, rispettare le disposizioni di igiene e salute pubblica e quindi evitare assembramenti rispettando la giusta distanza".